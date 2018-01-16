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Опубликована песня, написанная молдавской группе Киркоровым для участия в “Евровидении” (ВИДЕО)

Опубликована песня, написанная молдавской группе Киркоровым для участия в “Евровидении” (ВИДЕО)

Композиция называется “My lucky day”, и, начиная с сегодняшнего дня, она доступна к прослушиванию. 

Напомним, Филипп Киркоров выступил  одним из авторов песни для молдавской группы “DoReDos”, ранее занявшей первой место на конкурсе “Новая волна-2017”.  С новой композицией музыканты намереваются выиграть национальный отборочный конкурс “Евровидение – 2018” и представить нашу страну в Лиссабоне, где в этом году состоится традиционное песенное состязание.

Вчера в Молдове завершился прием заявок на участие в национальном отборочном конкурсе. За победу поборются 28 исполнителей, в том числе группа “DoReDos”. Победитель будет избран в три этапа: в результате живого прослушивания, полуфинала и финала.

 

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