Опубликована карта Рождественской ярмарки на улице 31 августа

По словам премьера, мероприятие призвано «поменять менталитет» жителей страны.

Улица 31 августа, на отрезке между улицами Бодони и Пушкина, в течение месяца будет пешеходной и освещенной праздничными огнями. Там развернется Рождественская ярмарка, которая впервые организуется не на ПВНС, пишет protv.md.

На ярмарке в импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда. Будут установлены каток и карусели, цены на которые, по словам директора Moldova Concert Андрея Локоман, будут невысокими — от 25 до 30 леев. Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная.

Торжественное открытие Рождественской ярмарки назначено на 15 декабря, 18.00. Она будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера, и продлится до 14 января.