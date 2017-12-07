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Опубликована карта Рождественской ярмарки на улице 31 августа

Опубликована карта Рождественской ярмарки на улице 31 августа

По словам премьера, мероприятие призвано «поменять менталитет» жителей страны.

Улица 31 августа, на отрезке между улицами Бодони и Пушкина, в течение месяца будет пешеходной и освещенной праздничными огнями. Там развернется Рождественская ярмарка, которая впервые организуется не на ПВНС, пишет protv.md.

На ярмарке в импровизированных домиках будут продаваться сувениры, сладости и напитки, а также традиционные блюда. Будут установлены каток и карусели, цены на которые, по словам директора Moldova Concert Андрея Локоман, будут невысокими — от 25 до 30 леев. Всего на ярмарке будет оборудовано пять зон: сказочная, ледовая, приключенческая, традиционная и колядочная.

Торжественное открытие Рождественской ярмарки назначено на 15 декабря, 18.00. Она будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера, и продлится до 14 января.

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