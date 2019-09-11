Опубликован список кандидатов на должность генерального прокурора

Опубликован список кандидатов на должность генерального прокурора

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ опубликовала список кандидатов, которые претендуют на должность главы ведомства. 

В частности, заявки на участие в конкурсе на замещение вакантной должности генерального прокурора РМ подали:

  1. Гропа Максим – прокурор в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам;
  2. Истрате Анатолие – адвокат, экс-прокурор;
  3. Иванов Всеволод – прокурор в прокуратуре мун. Кишинев, сектор Рышкановка;
  4. Еремчук Роман – прокурор, заместитель главного прокурора в прокуратуре мун. Кишинев, начальник отдела сектора Центр;
  5. Попа Игорь – прокурор, бывший заместитель генерального прокурора;
  6. Попов Руслан – главный прокурор Отделения криминологического анализа, согласования и предложений по законодательству в рамках Управления политик, реформ и защиты интересов общества Генеральной прокуратуры;
  7. Булат Эдуард – заместитель генерального прокурора. 

На данный момент начата процедура проверки кандидатов. Не позднее, чем через 20 рабочих дней, Высший совет прокуроров объявит список кандидатов, которые подали полный список документов и которые соответствуют условиям участия в конкурсе.

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