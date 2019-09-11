Опубликован список кандидатов на должность генерального прокурора

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Пресс-служба Генеральной прокуратуры РМ опубликовала список кандидатов, которые претендуют на должность главы ведомства.

В частности, заявки на участие в конкурсе на замещение вакантной должности генерального прокурора РМ подали:

Гропа Максим – прокурор в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам; Истрате Анатолие – адвокат, экс-прокурор; Иванов Всеволод – прокурор в прокуратуре мун. Кишинев, сектор Рышкановка; Еремчук Роман – прокурор, заместитель главного прокурора в прокуратуре мун. Кишинев, начальник отдела сектора Центр; Попа Игорь – прокурор, бывший заместитель генерального прокурора; Попов Руслан – главный прокурор Отделения криминологического анализа, согласования и предложений по законодательству в рамках Управления политик, реформ и защиты интересов общества Генеральной прокуратуры; Булат Эдуард – заместитель генерального прокурора.

На данный момент начата процедура проверки кандидатов. Не позднее, чем через 20 рабочих дней, Высший совет прокуроров объявит список кандидатов, которые подали полный список документов и которые соответствуют условиям участия в конкурсе.