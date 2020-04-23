Опрос: жители страны высоко оценивают действия властей, предпринимаемые в борьбе с коронавирусом

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75% жителей Молдовы поддерживают решение перенести родительские дни на 6-8 июня. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в Кишиневе.

“Плохим” данное решение считают 20% опрошенных. Остальные не знают или отказались отвечать на заданный вопрос.

78% респондентов заявили, что в ситуации с коронавирусом они чувствуют себя в большей уверенности дома, чем если бы находились в других странах. Только 12% полагают, что в иных государствах им было бы безопаснее. 10% пока не определились с ответом или отказались назвать свой вариант.

Примечательно, что 42% граждан считают, что власти нашей страны справляются с ситуацией, спровоцированной коронавирусом, лучше, чем в других государствах, а 30% – что так же, как и в других странах. 22% выбрали вариант “хуже, чем в других странах”.

63% “хорошо” и “очень хорошо” оценивают принятые властями меры в борьбе с коронавирусом, а 55% считают, что руководство страны реагирует на ситуацию “быстро” и “очень быстро”.

94% поддерживают решение властей оказать материальную помощь врачам и другим государственным служащим, находящимся на первой линии борьбы и заразившимся коронавирусом, а 76% согласны с призывом властей к молдавским соотечественникам за границей не приезжать в страну на праздники, если в этом нет срочной необходимости.

Опрос проводился компанией IMAS по заказу Public Media в период с 13 по 17 апреля. В нем приняли участие 722 респондента. Максимальная погрешность составляет +/- 3,7%.

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