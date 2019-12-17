Опрос: Жители страны считают, что правительство Кику будет править страной лучше, чем правительство Санду

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Наибольшее количество граждан страны, 36%, рады установлению правительства Иона Кику вместо правительства Майи Санду. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Более того, 40% уверены, что правительство Кику справится с поставленными задачами и будет управлять страной лучше, чем кабинет министров Санду. Это первое место рейтинга. 34% считают кабмин Кику правительством технократов.

Исследование проводилось компанией IMAS по заказу Public Media Grup в период со 2 по 14 декабря. В нем приняли участие 1090 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.