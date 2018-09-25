Опрос: жители Молдовы по-прежнему высказываются за вступление страны в ЕАЭС

Европейский союз уже традиционно пользуется меньшей популярностью у граждан РМ, несмотря на отчаянные попытки властей страны доказать и навязать обратное.

Так, согласно результатам исследования, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов, если бы в следующее воскресенье в Молдове прошел референдум относительно того, к какому союзу присоединиться нашей стране, то 41% граждан высказались бы за Евразийский экономический союз. Европейскому союзу отдали бы предпочтение меньшее количество жителей Молдовы – 37%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 1 по 12 сентября текущего года. В исследовании приняли участие 1191 человек из 77 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.