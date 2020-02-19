Опрос: У Игоря Додона высокие шансы на победу с первого тура

0

Действующий глава государства имеет высокие шансы на победу на предстоящих президентских выборах с первого же тура. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, за кандидатуру Игоря Додона намерены голосовать 48,6% граждан от числа определившихся с выбором. На втором месте, с существенным отставанием, – лидер ПДС Майя Санду. За нее намерены голосовать на 26% граждан меньше – 22,2%. Далее – Павел Филип с 9,2%, Андрей Нэстасе с 6,3%, Ренато Усатый с 2,9%, Октавиан Цыку с 2,6%, Владимир Воронин с 2,3%. У остальных потенциальных кандидатов – менее 2%.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ по собственной инициативе и на собственные средства с 10 по 16 февраля. В исследовании приняли участие 1173 человека. Погрешность составляет +/-3%.