Опрос: трое из десяти граждан Молдовы отмечают Первомай (ФОТО)

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Трое из десяти граждан Молдовы отмечают 1 Мая. Большинство граждан нашей страны предпочитают проводить этот праздник в кругу семьи и друзей. Таковы данные опроса, проведённого исследовательской и маркетинговой компанией «Magenta Consulting».



Согласно данным исследования, традиции праздновать Международный дня труда больше следуют в сельской местности. В городах 1 Мая отмечают лишь 44% процента опрошенных, пишет publika.md.

Около 40% празднующих – люди старше 50 лет. Примерно столько же отмечающих старше 30 лет. Среди молодежи праздник менее популярен.

Почти половина респондентов празднует 1 Мая дома, в кругу семьи, ещё чуть больше 40% – тоже с семьёй или друзьями, но на природе. Всего 6% отправляются на манифестации, примерно 5% отмечают праздник в заведениях, и около 3% не знают, как будут проводить время в выходной день.

Опрос проводился «Magenta Consulting» с 25 марта по 15 апреля среди 521 респондента. Погрешность опроса +/- 4%.