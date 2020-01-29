Опрос: социалисты могут получить парламентское большинство

0

Если бы в предстоящее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, ПСРМ получила бы на них наибольшее число мандатов. Вместе с тем, в законодательный орган страны прошли бы всего три формирования: Партия социалистов, партия “Достоинство и правда” и Демократическая партия.

Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “Intellect Group”. Согласно итогам исследования, первое место на выборах заняла бы ПСРМ, набрав 40,6% голосов граждан. Эксперты отметили, что, таким образом, Партия социалистов получила бы 51 мандат в законодательном органе страны и смогла бы самостоятельно взять парламентское большинство, необходимое для утверждения правительства и принятия органических законов.

На втором месте расположилась бы ПДС с 27,9%, а на третьем ДПМ с 10,7%. Остальные политические формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился с 16 по 23 января. В нем приняли участие 1134 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.