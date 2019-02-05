Опрос: Сателлиты демократов – ПКРМ и “Шор” – не проходят в парламент

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли очередные выборы в парламент страны, сателлиты Демократической партии – Партия коммунистов и партия “Шор” – не преодолели бы избирательный порог. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Международным республиканским институтом.

Согласно итогам, партия “Шор” набрала бы 5%, а Партия коммунистов – 3% при необходимом минимуме в 6%. Не прошли бы в парламент и “Наша партия”, которая получила бы 2%, а также входившие в правящий альянс ЛДПМ (2%) и ЛП (1%).

Напомним, что, согласно итогам, первое место получила бы Партия социалистов, которая самостоятельно набрала бы больше голосов избирателей, чем суммарно остальные партии с шансами преодолеть избирательный порог.

Исследование проводилось Международным республиканским институтом (IRI) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с 5 декабря 2018 года по 16 января 2019 года. В нем приняли участие 1226 граждан Молдовы. Максимальная погрешность составляет +/- 2,8%.