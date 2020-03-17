Опрос: ПСРМ занимает уверенное первое место на парламентских выборах

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них уверенное первое место, набрав 43,9% голосов от числа определившихся. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «iData».

На втором месте расположилась бы ПДС с 27,6%. На третьем – ППДП с 10%. На четвертом – ПКРМ с 7,2%. Остальные формирования, согласно исследованию, набрали бы менее 5% и не преодолели бы избирательный порог.

Опрос проводился компанией «iData» по собственной инициативе и за свой счет с 13 по 15 марта. В исследовании приняли участие 326 человек, их опрашивали по телефону. Максимальная погрешность составляет +/-5,43%.