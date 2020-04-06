Опрос: ПСРМ занимает первое место на парламентских выборах

Опрос: ПСРМ занимает первое место на парламентских выборах

Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 35,7% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют представленные сегодня результаты опроса общественного мнения. 

На втором месте расположилась бы ПДС, которая набрала бы на 20% голосов меньше – всего 15,1%. В парламент также прошли бы ППДП с 6,6% и ДПМ с 6,2%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData по собственной инициативе и за свой счет с 30 марта по 4 апреля по телефону. Были опрошены 1010 жителей 381 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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