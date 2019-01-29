Опрос: ПСРМ уверенно побеждает на выборах

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 49,2% от числа определившихся с выбором граждан. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 29 января, в Кишиневе.

За социалистов намерены проголосовать почти на 11% граждан больше, чем суммарно за Демократическую партию и электоральный блок “Акум” – у них по 19,3% и 19,1% голосов избирателей соответственно. Остальные формирования, согласно опросу, не преодолеют избирательный порог и не попадут в парламент.

Примечательно, что Партия социалистов является фаворитом народного доверия граждан. Наибольшее количество жителей Молдовы – 48,5% – положительно оценивают именно деятельность социалистов и доверяют им. По этому показателю ПСРМ многократно превосходит остальные политические формирования страны.

Социологическое исследование “2018 год по мнению населения Республики Молдова” проводилось Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова с 4 по 19 января 2019 года. В исследовании приняли участие 1179 респондентов из 81 населенного пункта страны. Максимальная погрешность составляет +/-3%.