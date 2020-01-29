Опрос: ПСРМ – самая активная и представительная партия в стране

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Партия социалистов Республики Молдова, возглавляемая Зинаидой Гречаный, является наиболее активной и представительной партией в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “Intellect Group”.

Согласно исследованию, 86% опрошенных заявили, что видели представителей ПСРМ в своем населенном пункте. На втором месте, с 20%-ным отставанием, расположилась Демократическая партия, уровень присутствия в районах которой оценили 66% граждан. На третьем месте – партия “Шор” с 46%.

Примечательно, что партии, возглавляемые Майей Санду и Андреем Нэстасе и находившиеся у власти в течение 5 месяцев, не являются активными в территориях. Лишь 27% опрошенных заявили, что видели в своих населенных пунктах представителей ПДС, тогда как членов ППДП и того меньше – 22%.

Опрос общественного мнения проводился с 16 по 23 января. В нем приняли участие 1134 человека. Максимальная погрешность составляет +/-3%.