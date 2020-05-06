Опрос: ПСРМ получает большинство в парламенте в случае выборов

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, Партия социалистов набрала бы на них 45,5% голосов от числа определившихся и получила бы большинство мандатов в законодательном органе. Таковы результаты опроса общественного мнения.

На втором месте с отставанием в 24% расположилась бы партия “Действие и солидарность” – 21,5%. На третьем – ДПМ с 7,8%. В парламент также прошли бы ППДП и НП с 6,4% каждая. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения “Электоральный барометр – 2020, май” проводился компанией iData с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 931 респондент. Погрешность составляет +/-3,2%.

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