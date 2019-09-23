Опрос: ПСРМ побеждает на выборах и безоговорочно лидирует в рейтинге доверия граждан политическим партиям

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 42,9% от числа определившихся с выбором граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно исследованию, в парламент также прошли бы: партия “Действие и солидарность” с 22,6%, платформа “Достоинство и правда” с 10% и Демократическая партия с 9,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Кроме того, пропрезидентская ПСРМ является безоговорочным фаворитом народного доверия. Из всех политических партий страны граждане доверяют больше всего социалистам – 48,7%.

Опрос проводился с 11 по 20 сентября. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.