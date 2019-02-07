Опрос: ПСРМ побеждает и по общенациональному, и по одномандатным округам

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент страны, Партия социалистов заняла бы на них первое место, получив 42,9% голосов избирателей от числа определившихся. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”.

На втором месте расположился бы блок “Акум” с 25%. На третьем – Демократическая партия с 19,3%. Остальные формирования не преодолевают избирательный порог.

В то же время, согласно прогнозам экспертов, социалисты побеждают и по одномандатным округам. Как минимум в 16 из них наибольшие шансы на победу – именно у социалистов. В 14 округах могут победить кандидаты блока “Акум”, в 11 – Демократической партии. В трех округах могут победить представители ПКРМ, еще в трех – “Нашей партии”. В двух округах могут выбрать кандидатов партии “Шор”, а еще в двух – независимых кандидатов. Социологи отмечают, что эти данные являются приблизительными.

Примечательно, что больше всего граждан – свыше 43% – считают, что именно Партия социалистов представляет их интересы. Блок “Акум” представляет интересы в два раза меньшего количества граждан – 21%, а правящая Демократическая партия – всего 15% опрошенных.

Опрос проводился компанией CBS-AXA при финансовой поддержке фонда Soros Moldova c 19 по 31 января. В исследовании приняли участие 1224 человека. Погрешность составляет +/-3%.