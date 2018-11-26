Опрос: ПСРМ набирает на выборах больше, чем суммарно все остальные проходящие в парламент партии (ФОТО)

Оппозиционной ПСРМ доверяют на 20% граждан больше, чем правящей 9 лет в Молдове Демократической партии.

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли бы выборы в парламент страны, Партия социалистов победила бы на них, набрав 44,1% от числа определившихся. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в Кишиневе.

Согласно итогам, в законодательный орган страны прошли бы также Демократическая партия с 15,5%, партия “Действие и солидарность” с 14,5% и партия “Достоинство и правда” с 13,5%. Таким образом, ПСРМ набирает на выборах больше голосов граждан, чем суммарно все остальные партии с шансами прохождения в парламент по результатам выборов. Остальные формирования не преодолеют избирательный порог.

Кроме того, Партия социалистов является формированием, к которому граждане испытывают наибольшее доверие – об этом заявили 48,2% граждан. Оппозиционной ПСРМ доверяют на 20% граждан больше, чем правящей 9 лет в Молдове Демократической партии.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 1 ноября по 20 ноября. В нем приняли участие 1189 респондентов.