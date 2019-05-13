Опрос: пропрезидентская ПСРМ занимает первое место на выборах и уверенно лидирует в предпочтениях молдаван

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, первое место на них заняла бы Партия социалистов, которая набрала бы 38,4% голосов граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

На втором месте оказалась бы Демократическая партия с 23,8%. На третьем – блок “АКУМ”, за который проголосовали бы 23,5% опрошенных. Остальные формирования не преодолели бы минимальный избирательный порог в 6%.

Примечательно, что пропрезидентская Партия социалистов занимает первое место и в рейтинге доверия граждан политическим силам нашей страны. Деятельность ПСРМ положительно оценивают 41,5%. Интересно, что правящая Демократическая партия по этому же показателю набрала гораздо меньше – всего 24,2%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы. В нем приняли участие 1189 человек.