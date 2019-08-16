Опрос: пропрезидентская Партия социалистов получает 50 мандатов на парламентских выборах

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Если бы в это воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, Партия социалистов уверенно заняла бы на них первое место, набрав почти 42% голосов избирателей и получив, таким образом, 50 мандатов в законодательном органе страны. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “IDIS Viitorul”, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, в парламент также пройдут партия “Действие и солидарность”, которая может получить 33 мандата, платформа “ДА” с 10 мандатами и Демократическая партия с 8 мандатами.

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