Опрос: пропрезидентская Партия социалистов получает 50 мандатов на парламентских выборах

Опрос: пропрезидентская Партия социалистов получает 50 мандатов на парламентских выборах

Если бы в это воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, Партия социалистов уверенно заняла бы на них первое место, набрав почти 42% голосов избирателей и получив, таким образом, 50 мандатов в законодательном органе страны. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “IDIS Viitorul”, которые были представлены сегодня в столице. 

Согласно итогам исследования, в парламент также пройдут партия “Действие и солидарность”, которая может получить 33 мандата, платформа “ДА” с 10 мандатами и Демократическая партия с 8 мандатами.

Новость обновляется.

 

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