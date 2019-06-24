Опрос: подавляющее большинство молдаван считают, что в сложившемся кризисе в РМ виноваты Влад Плахотнюк и ДПМ

Опрос: подавляющее большинство молдаван считают, что в сложившемся кризисе в РМ виноваты Влад Плахотнюк и ДПМ

Владимир Плахотнюк и Демократическая партия виновны в сложившемся в стране политическом кризисе. Так считают подавляющее большинство граждан, 73,7%, опрошенных в рамках исследования общественного мнения. 

11,5% полагают, что виной случившемуся – Конституционный суд. Еще 6% назвали главной причиной коррупцию на всех уровнях.

В числе других причин граждане отметили: олигархов, весь политический класс страны, воров, юстицию и сам народ.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1191 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md