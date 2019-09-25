Опрос: почти половина жителей Кишинева видят Иона Чебана новым генпримаром муниципия

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. Гражданам предлагалось самим назвать имя того политического деятеля, который, на их взгляд, больше всего подходит на должность генерального примара Кишинева.

На первом месте расположился кандидат ПСРМ Ион Чебан. Новым генеральным примаром Кишинева его видят почти половина опрошенных – 45,8%. На втором месте с двукратным отрывом кандидат платформы “ДА” Андрей Нэстасе с 24,3%. На третьем – Октавиан Цыку с 9%, следом – Дорин Киртоакэ с 4,5%. Практически такие же цифры были получены при закрытом вопросе, когда гражданам предлагалось выбрать среди исключительно кандидатов на пост генпримара.

Исследование также показало, что Ион Чебан обладает наивысшим доверием кишиневцев из всех представленных кандидатов.

Опрос общественного мнения проводился компанией Intellect Group в период с 17 по 24 сентября в Кишиневе и пригородах муниципия. В нем приняли участие более 1000 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.