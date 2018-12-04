Опрос: Почти 73% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении

Опрос: Почти 73% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении

Недовольство граждан направлением развития нашей республики остается стабильно высоким. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, обнародованные сегодня, 4 декабря. 

Согласно итогам исследования, 72,7% опрошенных считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Поддерживают направление развития лишь 17,4%. Остальные не знают ответа на вопрос или отказались отвечать.

Результаты опроса также показали, что больше всего жителей страны волнуют высокие цены, будущее детей и бедность. В топ-5 вошли также безработица и коррупция.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.

 

 

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