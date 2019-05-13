Опрос: почти 70% граждан считают, что Молдова движется в неверном направлении

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69,1% жителей Молдовы считают, что наша страна движется в неверном направлении. Таковы результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам исследования, менее четверти – 22,4% – полагают, что курс, которым движется Молдова, является верным. Еще 8,5% не знают ответа на этот вопрос.

Жители Молдовы назвали и наиболее острые, на их взгляд, проблемы нашей страны. Это бедность и отсутствие денег (32,8%), рост цен на продукты питания и услуги (23,2%), коррупция и криминогенная ситуация (18,1%). В список также вошли безработица, политическая нестабильность, демографическая ситуация и массовый исход населения, будущее детей, плачевная экономическая ситуация, плохая инфраструктура, межэтнические отношения и так далее.

Что касается финансовой ситуации, то 66,4% жителей Молдовы едва сводят концы с концами. 41% доходов хватает лишь на самое необходимое, а доходы 25,4% не покрывают даже самые крайние нужды. В достатке и без ограничений живут всего 1,9%.

Опрос общественного мнения проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ в период с 1 по 10 мая. В нем приняли участие 1189 респондентов из 89 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.