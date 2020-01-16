Опрос: Партия социалистов занимает первое место на парламентских выборах

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Партия социалистов остается уверенным лидером среди всех политических формирований страны. Согласно результатам опроса общественного мнения, представленного сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ, если бы в следующее воскресенье в Молдове прошли парламентские выборы, за ПСРМ проголосовали бы 44% от числа определившихся с выбором граждан.

Следом за социалистами расположилась бы партия “Действие и солидарность”, за которую проголосовали бы вдвое меньше граждан, чем за ПСРМ: 21,4%. На третьем месте оказалась бы ДПМ, за которую проголосовали бы 10% избирателей.

Партия “Платформа достоинства и правды” прошла бы в парламент на грани избирательного порога: за это формирование проголосовали бы 6,3%. В то же время вне законодательного органа остались бы ПКРМ (5,8%), партия “Шор” (4,8%) и “Наша партия” (3%).

Опрос “2019 год по мнению населения Республики Молдова” проводился в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/- 3%.