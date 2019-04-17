Опрос: Какие рынки Кишинёва являются самыми посещаемыми, и чем чаще всего недовольны покупатели (ИНФОГРАФИКА)

Опрос: Какие рынки Кишинёва являются самыми посещаемыми, и чем чаще всего недовольны покупатели (ИНФОГРАФИКА)

В тройке лидеров самых посещаемых рынков Кишинёва – Центральный рынок, рынок «Agromondial» на Чеканах и рынок Agro Revenco в секторе Центр.

Онлайн-опрос, реализованный сообществом Primăria Mea, показал, что жители столицы ходят на рынок по следующим причинам: близко к дому, доступные цены, широкий выбор. Кроме этого, было установлено, что большинство горожан посещают рынок один раз или дважды в неделю, пишет tv8.md.

Выяснилось также, что покупатели в основном недовольны санитарными условиями, в которых реализуется товар на рынках, состоянием витрин и наличием уличной торговли.

Стоит отметить, что в Кишинёве действуют 38 рынков, 17 из которых – смешанные.

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