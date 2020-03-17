Опрос: Эксперты уверены в победе Игоря Додона на президентских выборах

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией “iData”.

Согласно итогам исследования, 41,2% опрошенных экспертов считают, что победу на президентских выборах одержит Игорь Додон. 35,3% высказались за победу Майи Санду. 5,9% назвали имя Андрея Нэстасе. Еще 5,9% сказали, что выиграет “или Игорь Додон, или Майя Санду”. Остальные не знают ответа на этот вопрос.

В то же время, если во второй тур выборов выйдут Игорь Додон и Майя Санду, почти 65% экспертов считают, что победу одержит действующий глава государства.

Опрос “Электоральный барометр, март 2020” проводился компанией “iData” по собственной инициативе и за свой счет с 13 по 15 марта. В рамках исследования были опрошены 17 экспертов.