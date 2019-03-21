Опрос: Ирина Влах уверенно побеждает на выборах башкана Гагаузии с первого тура (ФОТО)

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Если бы в это воскресенье в Гагаузской Автономии прошли выборы башкана, победу на них с первого тура уверенно одержала бы действующая глава региона Ирина Влах. Свой голос за нее готовы отдать 72% жителей Гагауз-Ери от числа определившихся. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, которые были представлены сегодня в столице.

На втором месте с десятикратным отрывом расположился бы Николай Дудогло – за него намерены голосовать всего 7,5%. На третьем – Сергей Анастасов с 5,4%.

Примечательно, что более половины жителей автономии – 65,9% – положительно оценивают результаты деятельности Ирины Влах на посту башкана, а 62,7% опрошенных заявили, что их жизнь улучшилась за прошедшие 4 года с тех пор, как Влах возглавила регион. В числе положительных изменений граждане назвали развитие социальной инфраструктуры автономии, улучшение культурно-социальной сферы, экономическую деятельность башкана и многие другие перемены со знаком “плюс”.

Опрос “Социальные и политические установки жителей автономного территориального образования Гагаузия перед выборами башкана” проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы с 15 по 19 марта текущего года. В нем приняли участие 1029 жителей автономии. Максимальная погрешность составляет +/-2,6%.

Напомним, выборы башкана Гагаузии состоятся 30 июня. Изначально они были запланированы на 19 мая, однако недавним решением демократического большинства в Народном собрании автономии эта дата была перенесена.