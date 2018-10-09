Опрос: Ирина Влах побеждает на выборах башкана автономии

Опрос: Ирина Влах побеждает на выборах башкана автономии

Если бы в следующее воскресенье в Гагаузии прошли выборы башкана, то действующий руководитель автономии Ирина Влах победила бы на них, набрав 53,3% голосов избирателей. Об этом свидетельствует представленный сегодня опрос общественного мнения. 

Согласно итогам исследования, 77,7% жителей Гагаузии положительно оценивают работу Ирины Влах на этом посту (23,9% – отлично и 53,8% – скорее хорошо). Это абсолютный рекорд и первое место среди всех руководителей автономии, по мнению граждан.

Кроме того, доверие к башкану автономии испытывают 71,1% гагаузов, а конкретно Ирине Влах – 74,5% жителей автономии, что также является рекордом среди всех политических деятелей Гагаузии.

Опрос проводился компанией CBS-AXA совместно с Институтом общественных политик с 19 по 28 сентября. В исследовании приняли участие 528 человек. Погрешность составляет +/-4%.

Напомним, выборы башкана Гагаузии пройдут 19 мая 2019 года.

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