Опрос: Ион Чебан – лидер предвыборной гонки в Кишиневе

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Кандидат Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан продолжает уверенно лидировать в предпочтениях кишиневцев в преддверии предстоящих выборов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 7 октября, в столице.

В частности, если бы в это воскресенье состоялись выборы генерального примара, свой голос за Иона Чебана отдали бы 41,7%. Следом – Андрей Нэстасе с 30,8%. Далее: Дорин Киртоакэ (8,3%), Владимир Чеботарь (4,1%), Октавиан Цыку (3,2%), Валерий Клименко (2,4%), Теодор Кырнац (2,3%). У остальных кандидатов – менее 2%.

В то же время на выборах в Муниципальный совет Кишинева также победила бы ПСРМ с 27,8%. На втором месте оказался бы блок “АКУМ” с 21,7%. На третьем, с огромным отрывом, – партия “Шор” (3,6%). У ДПМ – 3,1%, у ЛП – 1,8%, у ПКРМ – 1,6%.

Исследование проводилось WatchDog.MD и CBS-AXA за счет National Endowment for Democracy с 25 сентября по 4 октября. В нем приняли участие 502 респондента. Максимальная погрешность составляет +/- 4,4%.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.