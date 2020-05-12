Опрос: Игорь Додон – уверенный лидер народного доверия

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Глава государства остается уверенным лидером рейтинга доверия граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно итогам, Игорю Додону доверяют 36,8% граждан. Это первое место рейтинга. На втором с отставанием более чем в два раза располагается лидер ПДС Майя Санду – у нее всего 15,1%. На третьем месте премьер-министр Ион Кику с 14%.

У генерального примара Иона Чебана 8% доверия. У лидера ДПМ Павла Филипа – чуть более 6%. У председателя парламента Зинаиды Гречаный – 6%.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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