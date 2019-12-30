Опрос: Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

Опрос: Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня, 30 декабря, в столице. 

Согласно итогам исследования, 37,3% граждан доверяют главе государства. Это первое место рейтинга. На втором Майя Санду, у которой 30,3%. Третью строчку поделили председатель парламента Зинаида Гречаный и генеральный примар Кишинева Ион Чебан, у которых по 25,1%. В рейтинг также впервые попал премьер-министр Ион Кику с достаточно хорошим показателем – 17,9%. А вот рейтинг Андрея Нэстасе, отмечают исследователи, падает.

Более того, 42,2% граждан доверяют президентуре под руководством Игоря Додона. Это третья строчка рейтинга, после церкви и примарии. Стоит отметить, что с января глава государства прибавил три позиции по этому показателю, тогда как в 2015 году, когда главой государства был Николай Тимофти, президентура занимала по уровню доверия последнее место.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

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