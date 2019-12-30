Опрос: Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня, 30 декабря, в столице.

Согласно итогам исследования, 37,3% граждан доверяют главе государства. Это первое место рейтинга. На втором Майя Санду, у которой 30,3%. Третью строчку поделили председатель парламента Зинаида Гречаный и генеральный примар Кишинева Ион Чебан, у которых по 25,1%. В рейтинг также впервые попал премьер-министр Ион Кику с достаточно хорошим показателем – 17,9%. А вот рейтинг Андрея Нэстасе, отмечают исследователи, падает.

Более того, 42,2% граждан доверяют президентуре под руководством Игоря Додона. Это третья строчка рейтинга, после церкви и примарии. Стоит отметить, что с января глава государства прибавил три позиции по этому показателю, тогда как в 2015 году, когда главой государства был Николай Тимофти, президентура занимала по уровню доверия последнее место.

Опрос общественного мнения проводился с 7 по 23 декабря. В нем приняли участие 1187 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.