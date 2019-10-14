Опрос: Игорь Додон остается лидером народного доверия

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Президент Молдовы Игорь Додон остается лидером народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня в столице.

О своем доверии главе государства заявили 39,6%. Это – первое место рейтинга. На втором – премьер Майя Санду, у нее 27,8% доверия. Следом – спикер Зинаида Гречаный с 27,3% доверия.

Примечательно также, что у Игоря Додона самый низкий антирейтинг из всех представленных в опросе политиков. Кроме того, большинство опрошенных связывают свои надежды с Игорем Додоном и считают, что именно он в состоянии улучшить условия их жизни.

Опрос общественного мнения проводился компанией “Intellect Group” по собственной инициативе и за свой счет в период с 4 по 11 ноября. В исследовании приняли участие 1168 человек. Погрешность составляет +/-3%.