Опрос: Игорь Додон – лидер народного доверия. В топ-5 также примар Кишинева, спикер и премьер

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается уверенным лидером народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице. Кроме того, в топ-5 вошли также руководители законодательной и исполнительной власти, Зинаида Гречаный и Ион Кику, а также генеральный примар Кишинева Ион Чебан

Согласно исследованию, больше всего граждан, 37,6%, доверяют Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором – председатель ПДС Майя Санду с 25,8%. На третьем месте – генеральный примар Кишинева Ион Чебан с 24%. Следом – председатель парламента Зинаида Гречаный с 23,1% и премьер-министр Ион Кику с 21,2%.

Таким образом, в топ-5 лидеров народного доверия входят все высшие государственные лица. Исследователи отмечают, что рейтинг примара Кишинева и премьер-министра страны существенно вырос. Особенно это касается Иона Кику, который был включен в исследования лишь в декабре прошлого года.

Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по собственной инициативе и на собственные средства по телефону. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,83%.