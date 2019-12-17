Опрос: Игорь Додон и пропрезидентская ПСРМ – безоговорочные лидеры народного доверия

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Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов остаются безоговорочными лидерами народного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам, 28,6% граждан считают Игоря Додона самым сильным политиком в стране. Это уверенное первое место рейтинга. 46,4% граждан положительно оценивают деятельность главы государства. По этому показателю Додон также является лидером. Стоит отметить, что больше всего “десяток” опрошенные поставили именно ему – 20,7%.

На первом месте среди партий – пропрезидентская ПСРМ. Ее деятельность положительно оценивают 41,7% граждан.

В то же время, если бы в ближайшее воскресенье в Молдове прошли досрочные парламентские выборы, первое место на них заняла бы также ПСРМ с 38,3%. На втором месте оказалась бы партия “Действие и солидарность” с 27%, на третьем – ДПМ с 13,5%. В парламент также прошла бы ПКРМ с 6%, а партия “Платформа достоинства и правды” в случае досрочных выборов в парламент не прошла бы.

Исследование проводилось компанией IMAS по заказу Public Media Grup в период со 2 по 14 декабря. В нем приняли участие 1090 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-3%.