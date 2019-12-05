Опрос: Игорь Додон – безоговорочный фаворит доверий граждан

Опрос: Игорь Додон – безоговорочный фаворит доверий граждан

Президент РМ Игорь Додон остаётся безоговорочным фаворитом доверия граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были обнародованы сегодня, 5 декабря.

Согласно итогам, более половины населения, 51%, доверяет Игорю Додону. Кроме того, именно его имя граждане в первую очередь называли, отвечая на вопрос: «Какому политическому деятелю РМ вы доверяете больше всего?».

На втором месте расположилась Майя Санду, на третьем – Ион Чебан

Опрос проводился с 23 по 30 ноября. В нем приняли участие 1201 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,8%.

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