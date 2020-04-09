Опрос: Граждане считают, что в Молдове с ситуацией с коронавирусом справляются лучше, чем в других государствах

Опрос: Граждане считают, что в Молдове с ситуацией с коронавирусом справляются лучше, чем в других государствах

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня. 

Так, наибольшее количество граждан, 42%, считают, что принятые в Молдове меры лучше, чем в других странах. На 10% меньше, 32%, полагают, что наша страна справляется со сложившейся ситуацией так же, как и другие государства. 18% сказали, что хуже. Не знают или отказались отвечать на вопрос 8%.

Опрос общественного мнения проводился компанией IMAS по заказу Public media с 31 марта по 8 апреля. Операторы опросили по телефону 1020 человек из 432 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет +/-3,1%.

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