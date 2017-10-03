Опрос: Граждане РМ видят Россию главным стратегическим партнером страны (ФОТО)

По мнению жителей страны, в случае, если Молдова окажется в опасной ситуации, именно Россия окажет помощь.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное компаниями CBS-AXA и IDIS «Viitorul». Так, 42,4% граждан высказались за то, что Российская Федерация должна быть главным стратегическим партнером Республики Молдова.

За Европейский союз выступили 35,7% респондентов. На третьем месте Румыния с 26,9%.

Кроме того, по мнению граждан, в случае, если бы Молдова была подвергнута опасности, то в первую очередь на помощь пришла бы Россия. Значительно меньше жители нашей страны верят в поддержку Европейского союза, Румынии и США.

Исследование проводилось с 9 по 20 сентября 2017 года. В нем приняли участие 1109 человек, достигших 18-ти лет. Погрешность составляет +/- 2,8%.

Ранее опрос продемонстрировал: подавляющее большинство граждан считает, что Молдова движется в неправильном направлении.