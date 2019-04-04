Опрос: Додон прочно удерживает позицию лидера народного доверия

Опрос: Додон прочно удерживает позицию лидера народного доверия

Президент Республики Молдова Игорь Додон остается безоговорочным фаворитом народного доверия. Об этом свидетельствуют данные внутреннего опроса, проведенного по заказу одной из политических партий страны, которые попали в распоряжение портала “Трибуна”. 

Согласно результатам, наибольшее количество опрошенных – 24,1% – заявили, что больше всего доверяют президенту Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором месте, с трехкратным отрывом, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, которой доверяют 7,9%. На третьем – лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, чей рейтинг доверия составляет 7,4%. Остальные известные политические деятели набрали менее 5%.

Исследование также показало, что процент недовольных ситуацией в нашей стране граждан остается стабильно высоким – 48,9%, то есть почти половина населения, “совершенно не довольны”, а еще 34,5% “скорее не довольны”. “Очень довольны” и “скорее довольны” ситуацией в стране 2,8% и 12,9% соответственно.

Опрос проводился в период с 23 по 31 марта. В нем приняли участие 1793 респондента. Портал не опубликовал имя заказчика исследования и название проводившей его организации.

 

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