Опрос: Додон прочно удерживает позицию лидера народного доверия

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Президент Республики Молдова Игорь Додон остается безоговорочным фаворитом народного доверия. Об этом свидетельствуют данные внутреннего опроса, проведенного по заказу одной из политических партий страны, которые попали в распоряжение портала “Трибуна”.

Согласно результатам, наибольшее количество опрошенных – 24,1% – заявили, что больше всего доверяют президенту Игорю Додону. Это первое место рейтинга. На втором месте, с трехкратным отрывом, председатель партии “Действие и солидарность” Майя Санду, которой доверяют 7,9%. На третьем – лидер ДПМ Владимир Плахотнюк, чей рейтинг доверия составляет 7,4%. Остальные известные политические деятели набрали менее 5%.

Исследование также показало, что процент недовольных ситуацией в нашей стране граждан остается стабильно высоким – 48,9%, то есть почти половина населения, “совершенно не довольны”, а еще 34,5% “скорее не довольны”. “Очень довольны” и “скорее довольны” ситуацией в стране 2,8% и 12,9% соответственно.

Опрос проводился в период с 23 по 31 марта. В нем приняли участие 1793 респондента. Портал не опубликовал имя заказчика исследования и название проводившей его организации.