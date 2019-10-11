Опрос: большинство граждан намерены голосовать на местных выборах за ПСРМ

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись местные выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, получив 39% голосов граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

На втором месте оказался бы блок “АКУМ” с 30,1%. На третьем – Демпартия с 9,8%. Следом: “Наша партия” (5,8%), ПКРМ (4,1%), партия “Шор” (3,7%), другая партия/кандидат (7,4%).

Опрос проводился с период с 27 сентября по 8 октября, в нем приняли участие 1195 человек. Погрешность составляет +/- 3%.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.