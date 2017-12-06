Опрос: Более половины населения — за президентскую республику

Число сторонников перехода к президентской республике перевалило за половину населения и составило 52,5%. Таковы данные представленного сегодня опроса общественного мнения.

Примечательно, что это на 10,2% больше по сравнению с прошлым годом — в декабре 2016 года за переход к президентской республике высказывались 42,3% граждан. В то же время за сохранение действующей формы правления — парламентской — выступают всего 25,3% опрошенных.

Напомним, что Партия социалистов начала сбор подписей за переход к президентской республике. До 2 февраля 2018 года социалисты намерены собрать не менее миллиона подписей в поддержку инициативы. В настоящее время количество уже составляет несколько сотен тысяч.

Опрос «Vox Populi» на тему «2017 год по мнению населения Республики Молдова» проводился с 20 ноября по 2 декабря Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1181 респондент из 79 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/- 3%.