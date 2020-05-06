Опрос АиФ: Подавляющее большинство граждан считает, что Молдове нужен российский кредит

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83% граждан, принявших участие в опросе “Аргументов и фактов в Молдове” считают, что Молдова нуждается в предоставленном Российской Федерацией кредите в размере 200 млн евро. Против выступили всего 15%.

Остальные ответили, что не знают или что им всё равно. Опрос проводился на нашем сайте с 20.00 4 мая до 20.00 6 мая. За 48 часов в нем приняли участие 826 респондентов.

Голосование проходило и на страницах “АиФ в Молдове” в социальных сетях (Facebook, Telegram, Одноклассники, ВКонтакте). Суммарно проголосовали 651 человек, из них 86% ответили, что Молдове нужен российский кредит, а 10% – что нет.

Напомним, завтра, 7 мая, Конституционный суд вынесет вердикт по кредитному соглашению с Российской Федерацией. Ранее его в КС опротестовали депутаты ПДС, ППДП и группы “Про-Молдова”.

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