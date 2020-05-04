Опрос АиФ: Нуждается ли Молдова в российском кредите?

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7 мая Конституционный суд рассмотрит обращения группы депутатов по поводу кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 млн евро. Представители оппозиции выступают категорически против этого займа, считая его невыгодным, а условия договора – нарушающими суверенитет нашей страны. С другой стороны, руководство Молдовы отмечает: российский кредит необходим, а если он окажется заблокированным, многие выплаты, в том числе социальные, государство осуществить не сможет.

Просим Вас высказать своё мнение по этому поводу, приняв участие в опросе “Аргументов и фактов в Молдове”, который вы видите ниже. В комментариях к материалу Вы можете аргументировать своё мнение.

Опрос продлится 48 часов. В среду, 6 мая, в 20.00 мы подведем его итоги.

Молдова нуждается в предоставленном Российской Федерацией кредите в размере 200 млн евро? Да

Нет

Не знаю

Мне всё равно Просмотреть результаты

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