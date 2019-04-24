Опрос: 98% жителей Молдовы отмечают Пасху (ФОТО)

Около 98% граждан Республики Молдова отмечают пасхальные праздники. Девять из десяти молдаван обычно каждый год ходят в церковь, чтобы освятить куличи, а 4% жителей Молдовы никогда этого не делают. Таковы данные опроса, проведенного Исследовательской и маркетинговой компанией «Magenta Consulting».

Согласно результатам социологического исследования, молодежь и лица, занимающие руководящие должности, реже ходят в церковь на Пасху: 15% людей в возрасте до 25 лет и 14% тех, кто занимает руководящие должности, идут в церковь на Пасху раз в 2-3 года и реже. В целом отмечается, что молдаване с ежемесячными доходами менее 7000 леев, чаще регулярно ходят на богослужение, чем те, у кого более высокие доходы, пишет moldpres.md.

Почти половина, 45% молдаван, говорят, что ходят в церковь одни, в то время как 2 из 10 ходят вместе с семьей. Из тех, что ходят в одиночестве святить куличи 64% – женщины, а 68% – из сельской местности. Люди старше 30 лет чаще ходят святить куличи, отмечает «Magenta Consulting».

Опрос также показывает, что 87% молдаван отмечают Пасху дома, с семьей, родственниками или друзьями, в то время как 11% отправляются в гости. Городское население чаще не отмечает Пасху дома (41% из них из Кишинева), а три четверти из них – в возрасте до 50 лет. С другой стороны, 69% сельских жителей отмечают Пасху дома.

Опрос проводился «Magenta Consulting» среди 420 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Погрешность опроса +/- 5%. Сбор данных осуществлялся по телефону с 26 марта по 15 апреля 2019 года.