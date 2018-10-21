Определился еще один кандидат Партии социалистов по одномандатному округу в Кишиневе (ФОТО)

Определился еще один кандидат Партии социалистов по одномандатному округу в Кишиневе (ФОТО)

Баллотироваться в депутаты по кишиневскому одномандатному округу N 32 будет муниципальный советник ПСРМ Светлана Попа.

Такое решение поддержали сегодня участники митинга протеста против 9-летнего грабительского правления в Молдове евроунионистских властей, организованного в пригороде Кишинева Вадул-луй-Водэ.

– Светлана Попа – ответственный надежный человек, который прекрасно знает о проблемах и надеждах кишиневцев, она сможет отстаивать их интересы на законодательном уровне, – отметила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. 

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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