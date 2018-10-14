Определены еще три кандидата ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Митинг протеста против девятилетнего евроунионистской власти прошел сегодня, 14 октября, в Яловенах. В нем приняли участие жители населенных пунктов Яловенского, Страшенского, Каларашского, Каушанского и Хынчештского районов, которые входят в Яловенский (N 22) и коммуны Рэзень (N37) одномандатные округа.

Участники митинга поддержали выдвижение председателя территориальной организации ПСРМ Лидии Ону в качестве кандидата ПСРМ от Яловенского одномандатного округа, и председателя молодежного движения “Воевод” Николае Паскару – от одномандатного округа коммуны Рэзень – для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Еще один кандидат ПСРМ будет баллотироваться в депутаты от Криулянского одномандатного округа N 21, в который входят населенные пункты Криулянского и Дубоссарского районов – это вице-председатель Дубоссарского районного совета Сержиу Берзан. Участники митинга протеста ПСРМ единогласно поддержали его кандидатуру.

– Кандидаты ПСРМ – настоящие борцы за справедливость и за лучшее будущее для нашей страны и наших граждан. Уверена, они оправдают ожидания жителей своих округов, – отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.