Определены еще два кандидата ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Партия социалистов Республики Молдова провела сегодня, 30 сентября, митинг протеста в Глодянах против 9-летнего разрушительного правления так называемой «проевропейской» власти. В мероприятии приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты парламента, советники и примары, а также жители населенных пунктов Глодянского и Рышканского районов, которые входят в Глодянский одномандатный округ.

Участники митинга жестко высказались против деятельности евроунионистских властей, которые не оставили у жителей республики надежды на лучшее будущее и вынуждают покидать страну. Граждане выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и поддержали кандидатуру председателя ТО ПСРМ Александра Минизьянова по Глодянскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Аналогичная акция состоялась сегодня и в городе Сынжерей. Участники митинга выразили возмущение политикой действующих властей, которая приводит к разрушению сельского хозяйства, закрытию промышленных предприятий и обнищанию населения. Граждане поддержали выдвижение председателя ТО ПСРМ Сынжерейского района Василе Лука в качестве кандидата ПСРМ от Сынжерейского одномандатного округа.