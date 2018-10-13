Определен ещё один кандидат ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Определен ещё один кандидат ПСРМ по одномандатным округам (ФОТО)

Партия социалистов РМ провела сегодня, 13 октября, митинг протеста в Ниспоренах, на котором был представлен кандидат ПСРМ от населенных пунктов Ниспоренского и Страшенского районов, которые входят в Ниспоренский одномандатный округ N 17 для участия в парламентских выборах.

Им стал председатель территориальной организации ПСРМ Павел Артамонов.

⁃ Уверена, что Павел Артамонов сможет отстаивать интересы жителей Ниспоренского округа на парламентском уровне, – отметила на своей странице в соцсети председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.

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