Определен еще один кандидат ПСРМ по одномандатным округам в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

Определен еще один кандидат ПСРМ по одномандатным округам в Кишиневе (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одну кандидатуру ПСРМ – городского советника Владимира Рошки, члена Республиканского совета – поддержали сегодня в Кишиневе для участия в парламентских выборах в качестве кандидата ПСРМ по одномандатному округу N 33.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила лидер формирования Зинаида Гречаный.

– Уверена, Владимир Рошка сможет добиться реализации позитивной программы развития для своего округа, тем более рядом с ним, плечом к плечу – команда ПСРМ. Партия социалистов – единственная сила, которая может сохранить нашу страну на карте мира и вернуть людям надежду на лучшее будущее. Отмечу, что все претенденты Партии социалистов будут участвовать в парламентских выборах 24 февраля 2019 года под символом ПСРМ – красной звездочкой, – написала она. 

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