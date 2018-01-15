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Опознаны люди, погибшие в ДТП в Новоаненском районе

Опознаны люди, погибшие в ДТП в Новоаненском районе

Это четверо мужчин и 2-летний ребенок.

По словам пресс-секретаря Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Дианы Цуцу, скончались оба водителя и два пассажира, один из Audi, второй из Dacia. Им было 23, 34, 39 и 65 лет. Погибший ребенок – девочка в возрасте 2 года, пишет protv.md.

Госпитализированным женщинам 24 года и 45 лет. На данный момент врачи столичной Больницы скорой медицинской помощи ведут борьбу за их жизнь.

На автомобиле Audi были приднестровские номера, его водитель родом из Бендер. Водитель Dacia родом из села Гура Галбеней Чимишлийского района.

Что касается причин смертельного ДТП, предварительной версией полиции является превышение скорости водителем Audi. Предполагается, что он вышел на обгон и на встречной полосе совершил лобовое столкновение с Dacia.

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